Oulun seutu

Sarjarikollinen jäi kiinni näpistyksestä – Oulun poliisi kertoo miksi mies ei saanut sakkoja

Oulun poliisi tiedottaa, että sunnuntaina kaupassa jäi kiinni 34-vuotiaan sarjanäpistelijä, jonka poliisi vapautti eikä hänelle annettu sakkoja.Mies jäi poliisin tiedotteen mukaan ilman sakkoja, koska hän oli vuoden sisällä syyllistynyt peräti 59 eri omaisuusrikokseen, joista yleisin oli näpistys. Sen lisäksi mies on syyllistynyt rattijuoppouteen, ajo-oikeudetta ajamiseen sekä huumausaineen käyttörikokseen.Oulun poliisin johtokeskus avaa päätöstä sakotta jättämisestä puhelimitse ja kertoo, ettei kyseessä ole paljousalennus:– Asiasta tehdään rikosilmoitus ja käräjäoikeus käsittelee sitten asian, poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille.Poliisin mukaan päiväsakkoja annetaan tyypillisesti kuudesta näpistyksestä, mutta jos näpistysten lukumäärä kasvaa sitä suuremmaksi, käräjäoikeus käsittelee asian. Rangaistuksen mies siis saa.Näpistys on asianomistajarikos, joten poliisi tutkii asiaa vain, jos uhri vaatii tekijälle rangaistusta. Jos asianomistaja suostuu sakkomenettelyyn, asia ei etene oikeuteen. Tyypillisesti tekijä saa päiväsakkojaNäpistyksen ja varkauden rajana pidetään yleensä anastettavan omaisuuden arvoa. Jos se on alle 500 euroa ja teko on kokonaisuutena arvioiden vähäinen, kyse on näpistyksestä.