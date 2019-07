Oulun seutu

Isä­ehdokkaan kaveri kävi isyys­testissä – petos­syyte kaatui käräjillä

Oikean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mieskaksikon

isäehdokkaan henkilöpaperit, mutta väärä mies. Isyystestin tulos oli luonnollisesti negatiivinen, mutta asia ei suinkaan sillä ollut selvä. Testissä mukana ollut Oulun kaupungin lastenvalvoja haistoi palaneen käryä ja lopulta asia päätyi käräjille. Oikeuskäsittelyn jälkeen syytteet törkeästä petoksen yrityksestä ja avunannosta törkeään petoksen yritykseen kuitenkin hylättiin.Erikoinen tapahtumasarja sai alkunsa helmikuussa 2016, kun oululaiselle tyttölapselle ruvettiin etsimään isää. Äiti nimesi kaksi mahdollista isäehdokasta, joille molemmille lähti kutsu isyyden selvittämiseen.Toinen isäehdokkaista kävi testissä ja hänen kohdallaan tulos negatiivinen. Toinenkin isäehdokas tai oikeammin hänen varamiehensä tuli lopulta toisen kutsun jälkeen DNA-näytettä antamaan. Mukana oli kutsu ja ajokortti henkilöllisyyden todistamista varten. Kaupungin lastenvalvoja oli kuitenkin välittömästi pannut merkille merkittävät erot ajokortin kuvassa ja miehen ulkonäössä.Ensimmäinen testitulos oli luonnollisesti negatiivinen. Kun lapsen äiti tiesi, että on vain kaksi vaihtoehtoa isäksi, niin hän kävi isyystestin laistaneen isäehdokkaan kanssa uudelleen DNA-testissä kesäkuussa 2016. Tällöin löytyi myös lapselle isä.toimet etenivät aikanaan poliisitutkintaan ja syyteharkintaan. Miehet kiistivät niin esitutkinnassa, kuin käräjäoikeudessa, toimineensa suunnitelmallisesti. Molempien miesten elämä oli tuossa vaiheessa enempi vähempi kaltevalla pinnalla ja väärillä papereilla isyystestiin mennyt ”isäehdokas” epäili olleensa näytteenotossakin humalassa.Käräjäoikeus ei miesten selityksiä viime maaliskuussa antamassaan päätöksessä uskonut, vaan arvioi lapsen oikean isän lähettäneen tuttavansa lastenvalvojan luokse isyyttä selvittämään. Tapauksessa ei kuitenkaan syyllistytty rikoksiin, sillä oikeuden mielestä petoksen tunnusmerkistö ei täyttynyt, kun kumpikaan miehistä ei saanut tilanteessa taloudellista hyötyä.Perusteluna syytteiden hylkäämiseen oli lapsen isän heikko taloudellinen tilanne. Elatuslain mukaan lapsi on oikeutettu elatustukeen, vaikka isyyttä ei voida vahvistaa. Isän yhä edelleen jatkuvan heikon rahatilanteen vuoksi elatusapua ei olisi voitu vahvistaa miehen maksettavaksi, joten taloudellista vastuuta isyyden tunnistamisesta ei olisi ollut.Syyttäjä vaati tytön isälle tuomiota törkeästä petoksen yrityksen ja hänen tuuraajalleen avunannosta törkeän petoksen yritykseen. Hylättyjen syytteiden osalta syyttäjä ei valittanut asiasta hovioikeuteen, joten tuomio on jo lainvoimainen.Samassa oikeuskäsittelyssä isyyttä vältellyt vuonna 1983 syntynyt mies tuomittiin kuitenkin muissa yhteyksissä tapahtuneista pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta ja näpistyksestä 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Vuonna 1986 syntynyt isyystestituuraaja sai virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta 5 kuukautta ehdollista vankeutta. Vanhempi miehistä valitti tuomiostaan edelleen Rovaniemen hovioikeuteen, mutta lupaa jatkokäsittelyyn ei irronnut.