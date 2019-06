Suviseurakonkari Jukka paljastaa nerokkaan keinon, jolla suurperheen lasten liikkumista säännösteltiin – ”Heidän oli pakko tulla näyttäytymään”

Oulun seutu

Suviseurakonkari Jukka paljastaa nerokkaan keinon, jolla suurperheen lasten liikkumista säännösteltiin – ”Heid

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevalla videolla mittamiehet näyttävät miten 10 000 ajoneuvon pysäköinti pellolle sujuu.