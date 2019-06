Valepoliisi onnistui puhumaan tiensä Teuvon tileille – eläkeläismieheltä tiukka vaatimus: ”Tukka pois ja linnaan”

Oulun seutu

Valepoliisi onnistui puhumaan tiensä Teuvon tileille – eläkeläismieheltä tiukka vaatimus: ”Tukka pois ja linna

Oulun käräjäoikeus kuuli keskiviikkona yhtä valepoliisien uhria. Eläkeläismies kertoi kokemuksensa puhelimen välityksellä Kuusamosta.Miehen mukaan hän sai lauantai-iltana soiton poliisilta. Poliisiksi esittäytynyt soittaja kertoi poliisin saaneen ratsian yhteydessä tietoonsa, että miehen pankkitililtä on nostettu rahaa.– Soittaja pyysi verkkopankin tunnuksia, jotta tili voidaan sulkea. Annoin ne, että tililtä ei enempää nostettaisi rahaa. Soittaja sanoi, että seuraavana päivänä tulisivat paikan päälle selvittämään asiaa. Kukaan ei tullut ja aloin vähän epäillä koko asiaa, Teuvo kertasi tapahtumia.Eläkeläismies meni maanantaina poliisilaitokselle kertomaan erikoisesta soitosta. Hän kävi myös pankissa, jossa huomattiin, että miehen käytössä olleiden tilien välillä oli siirrelty rahoja, mutta mitään ei ole saatu nostettua.Rahaa oli siirrelty kahdelta muulta tililtä yhdelle tilille 35 000 euron verran.– Minulla on käyttöoikeus kolmeen tiliin, omaan, vaimon ja sisarusten yhteiseen metsäyhtymän tiliin. Soittaja oli mies ja hänellä oli mukana joku kaveri, sellainen mielikuva minulle jäi. Hän käytti muistaakseni sanaa ”me”, Teuvo kertoi.Eläkeläismies on asianosaisena valepoliisijutussa yhden vastaajan osalta. Hän vaatii syytetylle rangaistusta epäillyistä teoista.– Vaadin hänelle rangaistusta, tukka pois ja linnaan, eikö se niin ole tapana sanoa, huijatuksi tullut Teuvo kommentoi.