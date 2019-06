Oulun seutu

Kova tuuli ja sade murjovat Oulua – pelastuslaitos saanut useita tehtäviä

Oulun pelastuslaitos on saanut noin 15 tehtävää kaatuneisiin puihin liittyen.





Oulussa lauantain ja sunnuntain iltana navakka tuuli on katkonut puita ja kaatanut lipputankoja.Oulun Vihreäsaaressa kovin mitattu puuska oli 24 metriä sekunnissa.– Perämeren rannikolla on ollut puuskissa tuulennopeus 23 m/s ja 24 m/s luokkaa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo.Tuuli alkoi voimistua iltayhdeksän maissa.– Nyt se on voimakkaimmillaan.Tuuli alkaa laantua aamuyöstä alkaen, joskin sateinen sää jatkuu.– Kyllä huomenna vielä tulee pohjoisessa sateita, se matalapaine hiipuu sen verran hitaasti. Vielä muutama kuuro voi jäädä maanantaille.Oulun pelastuslaitokselta kerrottiin kello 1.10, että kaatuneisiin puihin liittyen oli tullut noin 15 tehtävää ja lisäksi muutamassa tehtävässä kyse oli irronneesta kattopellistä. Aineelliset vahingot ovat jääneet kuitenkin toistaiseksi vähäisiksi.