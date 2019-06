Oulun seutu

Yksi ampui, kolme syytettynä murhasta soramontulla – ”Ei kannata yrittää mitään sankaritekoja”

Murha tapahtui Jäälissä 7. lokakuuta. Murhauhria etsittiin laajasti soramonttualueelta, mutta ruumis löytyi lopulta Alakylästä metsäojasta vasta seitsemän kuukauden päästä henkirikoksesta.Murhasta syytetään kolmea parikymppistä oululaismiestä. Heistä yksi on uhrin veli.Ensimmäiseksi oikeus kuuli veljensä ampumisesta syytettyä miestä. Punaiseen huppariin pukeutunut 21-vuotias oululaismies istuu käräjäsalissa sermin takana kahden muun murhasyytetyn näkymättömissä.Miehen mukaan hänet ja hänen veljensä pakotettiin Tuirasta kahden muun murhasta syytetyn mukaan. Neljän nuoren miehen porukka ajoi Tuirasta Jääliin soramontulle hiljaisuuden vallitessa. Veljekset istuivat auton takapenkillä.– Ei sitten kannata yrittää mitään sankaritekoja, sanottiin etupenkiltä. Sen jälkeen meille ei puhuttu mitään. Meitä pelotti niin paljon, että ei uskallettu sanoa mitään, veljensä murhasta syytetty mies kertasi lokakuisen yön tapahtumia.Nelikko jatkoi matkaansa metsätielle. Soramontulla surman uhri kävelytettiin kuopan reunalle. Veljelle annettiin käsky ampua häntä niskaan tai molemmat kuolevat.– Se oli iso järkytys. Yritin keksiä jotakin miten pääsisin tilanteesta pois. Halasin häntä (uhria) ja sanoin että ymmärräthän, ettei minulla ole muuta mahdollisuutta, muuten kuolen itsekin. Veli sanoi että kyllä ymmärrän, sanoin että rakastan sitä. Pyysin kääntymään selin kun en halunnut katsoa sitä. Minulle annettiin ase ja sanottiin, että jos ammut niskaan niin se kuolee heti.Syytetyn mukaan ase oli ensimmäisellä kerralla tyhjä. Toisella kertaa hän laukaisi kerran veljeään niskaan. Veli lyyhistyi heti kuolleena sorakuoppaan. Tapahtumien jälkeen kolmikko poistui paikalta takaisin Tuiraan.21-vuotias syytetty murtui kyyneliin kertoessaan tapahtumista. Hänen mukaansa tilanne sorakuopalla oli niin pelottava, ettei hän uskaltanut tehdä muuta kuin totella käskyjä.– Tuntui että me tullaan kuolemaan siellä soramontulla. Veli oli enemmän paniikissa kuin minä. Kun sain aseen ajattelin että tapan itseni niin minun ei tarvitse tehdä sitä. Mutta jos tapan itseni niin ne tappavat veljen kuitenkin. Ei ollut muuta vaihtoehtoa, hän totesi käräjäoikeudessa.Syytetyn mukaan hän otti pelottelun tosissaan, sillä samat miehet olivat uhkailleet ja pahoinpidelleet häntä aiemminkin.– Tiedän näiden kahden maineen Oulussa, millaista se on, olen saanut turpaan heiltä ja kuullut että he etsivät minua. Pelko oli ihan aitoa. Poliisille en voinut tapahtumista kertoa, sillä kyllä me kaikki tiedetään miten vasikoille käy, veljensä ampumisesta syytettynä oleva mies sanoi.