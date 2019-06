Hätäkeskuspäivystäjä sai yhden kesäyön aikana aivan uskomattomia puheluja – pelastuslaitokselta painava viesti 112:een soittajille

Oulun seutu

Hätäkeskuspäivystäjä sai yhden kesäyön aikana aivan uskomattomia puheluja – pelastuslaitokselta painava viesti

Oulu

Älä soita hätänumeroon jos:

Sinulla on hammaskipua

Sinun tai läheisen puhelin on mennyt hukkaan ja se pitäisi paikantaa

Tarvitset kyydin jonnekin

Tarvitset taksin

Tarvitset jonkun puhelinnumeron

Joessa kelluu kuollut eläin

Sinulla on ongelmia parisuhteessa

Haluat sulkea puhelinliittymäsi

Olet jättänyt autonavaimet autoon sisään ja ovet on lukossa

Ajattelit vain kysyä, onko ollut hälytyksiä

Näet painajaisia

Joku on jättänyt pihallesi märät kengät

Et tiedä taksien hintoja

Sinulla tai läheiselläsi ei ole mitään hätää!

Pelastuslaitos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

-Koillismaan pelastuslaitos on päättänyt varautua juhannukseen ja julkaisi tiistaina Facebook-sivullaan listan tilanteista, joista ei hätänumeroon ei pidä soittaa.– Näin keskikesänjuhlaa lähestyttäessä haluamme muistuttaa hätänumeron oikeasta käytöstä. Seuraavat tilanteet ovat yhdeltä kesäyöltä, yhdelle hätäkeskuspäivystäjälle vuoron aikana tulleita hätäkeskukseen kuulumattomia puheluita, julkaisussa sanotaan.Hätänumero on olemassa todellisia hätätilanteita varten. Silti hätäkeskus saa vuodessa jopa 350 000 niille kuulumatonta puhelua.Alla on pelastuslaitoksen laatima lista tilanteista, joissa hätänumeroon ei ole syytä soittaa.muistuttaa, että hätänumero on vain hätätapauksia varten. Ilkivaltaisessa tarkoituksessa tehdyistä puheluista voidaan rangaista.– Lopuksi vielä, lataa puhelimeesi 112 Suomi -sovellus, mikäli et sitä vielä ole ladannut, julkaisussa todetaan.