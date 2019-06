Oululaisten pikkurikollisten välienselvittely päättyi teloitukseen soramontulla – ”Veljekset olivat asunnolla pelosta jäykkinä”

Oulun seutu

Oululaisten pikkurikollisten välienselvittely päättyi teloitukseen soramontulla – ”Veljekset olivat asunnolla

Ampuma-aserikokset, varkaudet, pahoinpitelyt, huumausaineet ja vapaudenriistot ovat olleet oleellinen osa oululaismiesten elämää viime vuoden aikana. Lopulta riidat johtivat yölliseen selkkaukseen Tuirassa sijaitsevassa yksityisasunnossa ja myöhemmin soramontulla.Sekavan tapahtumaketjun päätteeksi soramontulla ammuttiin kuoliaaksi oululaismies. Myöhemmin hänen ruumiinsa siirrettiin Alakylään ja upotettiin metsäojaan. Ruumis löytyi vasta seitsemän kuukauden kuluttua henkirikoksesta.Oulun käräjäoikeudessa käsitellään tällä viikolla yöllisiä tapahtumia Tuirassa ja Jäälin soramontulla. Murhasta syytettynä on kolme oululaismiestä. Heistä uhrin veli on tunnustanut painaneensa liipasinta ja ampuneensa veljeään niskaan pakotettuna.Teon tunnustaneen 31-vuotiaan miehen asianajajan mielestä tekijää ei voi rangaista murhasta, koska hän ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon vaan on toiminut pakkotilassa. Miehen mukaan kaksi muuta murhasta syytettyä ovat pakottaneet hänet ampumaan veljeään uhkailemalla väkivallalla ja aseella.Jäälin montulla paikalla olleet kaksi miestä eivät katso syyllistyneensä murhaan. Puolustuksen mukaan he eivät ole painostaneet tai uhkailleet 31-vuotiasta ampumaan veljeään. Ampuja toimi heidän mukaansa omasta aloitteesta ja yllättäen. He myös väittävät, että veljeksillä oli erimielisyyksiä ja he riitelivät asunnossa ennen soramontulle lähtöä.Esitutkintapöytäkirjojen mukaan Tuiran asunnolla on paikalla useita samaan kaveripiiriin kuuluvia miehiä. Yksi heistä kertoi kuulustelussa, että ilmapiiri asunnossa oli pelottava ja ahdistava.– Veljekset olivat asunnolla pelosta jäykkänä. En ole koskaan nähnyt, että kukaan pelkää noin kovasti, todistaja kertoi.Hän myös mainitsi, että kahden muun murhasta syytetyn miehen käytös asunnossa oli itsevarmaa, hallitsevaa ja päättäväistä.Veljensä murhasta syytetty mies kertoi poliisikuulusteluissa, että soramontulla hänen käskettiin lähteä kävelemään aukiolle. Aseella uhannut 34-vuotias oululaismies sanoi, että jos veljekset lähtevät juoksemaan, heidät ammutaan.Murhan uhri käskytettiin seisomaan alueelta löytyneen montun laidalle ja veljen käskettiin ampua hänet. Aluksi hänet pakotettiin ampumaan tyhjällä aseella, jonka jälkeen aseeseen ladattiin vain yksi patruuna.Lopulta uhria ammuttiin niskaan 10 senttimetrin etäisyydeltä. Uhri lysähti kuolleena montun pohjalle. Tapahtumien jälkeen kolmikko ajoi soramontulta takaisin Tuiraan.Henkirikos tuli ilmi, kun veljesten äiti teki toisesta pojastaan katoamisilmoituksen 6. marraskuuta 2018.