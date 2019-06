Oulun soramonttumurha käräjillä: Tapaukseen liittyy seitsemän nuorta miestä – syytetyt yrittivät vaihtaa kuulumisia oikeudessa, tuomari keskeytti

Oulun seutu

Oulun käräjäoikeus aloitti tänään niin sanotun soramonttumurhan käsittelyn. Syytettyjen penkillä on seitsemän oululaista miestä. Heistä kolmea syytetään murhasta.Käräjäoikeuden istunto alkoi sekavissa merkeissä, sillä Ratakadun oikeustalon salit kävivät liian pieniksi. Osa yleisöstä ja asianosaisista seuraa tapahtumia videon välityksellä toisesta salista.Pääistuntosali on jaettu kahteen osaan näköesteellä, jotta kaikki syytetyt eivät näe toisiaan. Etummaisessa rivissä istuvat murhasta syytetyt ja takarivissä muista tapahtumiin liittyvistä rikoksista syytetyt. Kaksi vastaajaa ei saapunut paikalle lainkaan.Murhista syytetyt nuoret miehet peittivät kasvonsa median kuvaamisen ajaksi. Yksi vapaalta paikalle tullut syytetty yritti kysellä vangittuna olevalta kuulumisia, mutta oikeuden puheenjohtaja keskeytti yhteydenpidon.Murhan epäillään tapahtuneen 7.10.2018 kaupungin koillispuolisella soramonttualueella Alakylässä. Käräjäoikeus vangitsi joulukuussa tapahtumiin liittyen neljä oululaista miestä rikoksesta epäiltynä. Yksi vangituista vapautettiin myöhemmin.Rikoksesta epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet tahallisen henkirikoksen. Kaksi heistä on kertonut siirtäneensä ja kätkeneensä ruumiin maastoon Oulun pohjoispuolelle teon jälkeen. Teon motiivin epäillään ainakin osittain olevan huumausaineisiin liittyvä.Henkirikoksen uhria etsittiin laajasti talven aikana. Ruumis löytyi vasta seitsemän kuukautta teon jälkeen. Se löydettiin alueelta, jonka epäillyt ovat osoittaneet esitutkinnan aikana.