Oulun seutu

Naisvalmentajalle tuomio lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – uhri entinen valmennettava

Pohjoissuomalainen lentopallon naisvalmentaja on saanut 6 kuukauden ehdollisen vankeustuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän kosketteli entistä valmennettavaansa seksuaalisesti marras-joulukuussa 2016.Hän joutuu lisäksi maksamaan uhrilleen 1 500 euroa kärsimyskorvauksena.Lapin käräjäoikeuden mielestä teko täyttää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Oikeuden mukaan naisella ja entisellä valmennettavalla ei kuitenkaan ollut enää erityistä luottamus- tai riippuvaisuussuhdetta, vaikka he olivat valmennussuhteen jälkeen jatkaneet ystävinä ja uhri oli hoitanut valmentajan lapsia useita kertoja. Siksi törkeän teon tunnusmerkistöt eivät täyttyneet.Uhri on ollut tapahtumahetkellä yli 15-vuotias. Tuomittu nainen oli puolestaan 23 vuotta häntä vanhempi.Teonkuvauksen mukaan nainen on suudellut ja pitänyt uhria sylissään ja saanut uhrin myös koskettelemaan ja hyväilemään itseään. Hän on lisäksi kosketellut uhriaan seksuaalisesti rinnoista, takapuolesta ja jalkovälistä ainakin kolmella kerralla. Koskettelua on ollut myös paljasta ihoa vasten vaatteiden alta ainakin kahdella kerralla.Koskettelut ovat tapahtuneet valmentajan kodissa ja autossa. Tuomittu valmentaja on myöntänyt teot, mutta ei pidä niitä seksuaalisina, vaan kyseessä on ollut kokeilu. Koskettelu on tapahtunut hänen mukaansa lyhyen aikaa ja ollut luonteeltaan vähäistä. Molemmilla on ollut tapahtumien aikana vaatteet päällä.