Murhasyyte kolmelle nuorelle miehelle Oulun soramonttumurhassa – oikeudenkäynti ennen juhannusta

on nostanut tukun syytteitä Oulussa lokakuussa tapahtuneessa "soramonttumurhassa". Kolmea parikymppistä miestä syytetään yhdessä tehdystä murhasta.– Rikosnimikkeenä on tapon sijasta murha, koska tekotapaa on syytteen mukaan pidettävä erityisen raakana ja julmana. Lisäksi kahden vastaajan osalta teon väitetään tehdyn vakaasta harkinnasta, syyttäjä kertoo tiedotteessaan.Epäilty henkirikos kävi ilmi poliisin selvittäessä uhrin katoamista. Katoamisilmoitus tuli marraskuun alussa, ja epäilty henkirikos tehtiin poliisin mukaan noin kuukautta ennen Oulun koillispuolisella soramonttualueella.ruumis löytyi Oulun Alakylästä noin kuukausi sitten. Kuulusteluissa vahvistui poliisin mukaan se, että kadonneeksi alun perin ilmoitettu uhri kuoli soramontulla. Epäillyt ovat kiistäneet tahallisen henkirikoksen.Kahta syytetyistä syytetään myös muun muassa törkeästä kotirauhan rikkomisesta, törkeistä vapaudenriistoista ja hautarauhan rikkomisesta. Tapaukseen liittyy neljäs mies, jota syytetään avunannosta törkeään kotirauhan rikkomiseen.Haastehakemuksessa on kaikkiaan 17 syytekohtaa. Oikeudenkäynti on määrä järjestää juhannusviikolla.