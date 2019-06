Silja hiljensi nähtyään auton vierellä lentävän linnun – sitten tapahtui jotakin odottamatonta, joka sai kaikki ihmetyksen valtaan

Oulun seutu

Silja hiljensi nähtyään auton vierellä lentävän linnun – sitten tapahtui jotakin odottamatonta, joka sai kaikk

Oululainen Silja lähti aamupäivällä autolla Oulun keskustaan asioille. Silja ajoi autoa, hänen miehensä istui ”pelkääjän paikalla”.Kun Silja lähti palaamaan kohti kotia, hän sai harvinaisen seuralaisen. Silja huomasi, kun kyyhky lensi hänen autonsa vieressä.Pulu tuli jostain Uudenkadun kulmilta hänen seuraansa. Lintu lensi kuljettajan puoleisen ikkunan kohdalla samaa vauhtia kuin auto.Siljan mieleen tuli Ilta-Sanomissa julkaistu video, jossa lintu lensi pitkän matkan rovaniemeläisen auton vieressä.Pulu lensi jonkin aikaa Siljan auton vieressä.– Löysäsin kovasti vauhtia niin, että lintu pääsee meistä ohi eikä sille tapahdu mitään pahaa. Se panikin sivulta vilkun päälle ja tuli meidän tuulilasillemme istumaan. Siinä se matkusteli toposen aikaa ja katseli maisemia.Silja oli hiljentänyt vauhtia 20–30 kilometriin tunnissa.Pulu siirtyi auton eteen, keskelle tuulilasia. Se piti pyyhkijöistä kiinni.– Oli kyllä aika hauskat ilmeet vastaantulijoilla, autoilijoilla ja jalankulkijoilla. He katselivat ihmeissään ja naureskelivat. Päät pyörivät ja kädet heiluivat, kun he osoittelivat meitä sormella. Voi, kun olisi saanut nekin ilmeet filmattua.Liikenne hidasteli, kun Silja ajoi hiljaa.– Ajattelin, että hidastelkoon vaan muu liikenne. Meillä on kyytiläinen. Hänet pitää viedä turvallisesti perille.Silja huomasi, että kyytiläinen oli rengastettu lintu.– Se oli kyllä suloinen, aivan hellyttävä otus. Ei sillä ollut mitään hätää, tuuli vain heilutteli sen sulkia. Se oli vähän keskenkasvuisen näköinen, nuorisoon se kuului ihan selvästi.Silja pysähtyi Raksilassa linja-autopysäkille. Hän odotti, että pulu olisi lentänyt omille teilleen.Siinä lintu kuitenkin istui tyytyväisenä. Sillä ei ollut mikään kiire pois auton kyydistä. Lopulta pulu lennähti omille teilleen.