Poliisipartiota odotti maatilalla kaamea näky – isäntä selitti karvattomia ja korvattomia eläimiä huonolla sadolla

Oulun seutu

Poliisipartiota odotti maatilalla kaamea näky – isäntä selitti karvattomia ja korvattomia eläimiä huonolla sad

Oulun käräjäoikeus on tuominnut karjatilaa pitäneen miehen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Mies jätti koko karjansa hoitamatta ja valtaosa eläimistä piti lopettaa niiden huonon kunnon takia maaliskuussa 2016.Ehdollisen vankeuden lisäksi mies tuomittiin viideksi vuodeksi eläintenpitokieltoon. Hänet tuomittiin myös menettämään valtiolle ne eläimet, jotka hän tuomiota annettaessa piti tai omisti.Tapahtumat lähtivät vyörymään maaliskuun alkupäivinä 2016, kun poliisipartio sai tehtävän tilalle Oulun seudulle. Paikan päällä heitä odotti kauhistuttava näky.Pihatto-olosuhteista löytyi kuolleita ja huonokuntoisia eläimiä. Osa niistä oli korvattomia ja osa karvattomia. Eläinlääkärin mukaan korvat olivat paleltuneet pakkasessa ja kuolioituneet pois.Eläimillä oli avohaavoja selässä ja hoitamattomat sorkat. Tilalla oli kaikkiaan 86 charolais-pihvikarjarotuun kuuluvaa nautaa ja kaksi kissaa.Paikalla olleen eläinlääkärin määräyksestä kolme nautaa lopetettiin välittömästi. Maaliskuun aikana teurastamolle vietiin yhteensä 70 nautaa, jotka olivat huonossa kunnossa.– Naudoilla ei ole ollut saatavissa riittävästi rehua eikä vettä. Eläinten sorkkia, vammoja ja sairauksia ei ole hoidettu. Aidat ovat olleet huonokuntoiset ja karjasuojista on puuttunut kuivitus. Eläinsuojelurikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla ja rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä ja rikos on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, todetaan syytteessä.Esitutkintamateriaalin mukaan tilalla oli käynyt eläinlääkäri tekemässä eläinsuojelutarkastusta jo vuonna 2012. Tuolloin havaittiin puutteita eläinten kulkupaikoissa, kuivikkeissa ja korvamerkinnöissä.Tilan isännällä oli ollut karjaa vuoden 2006 marraskuusta lähtien. Hän ei ole omasta mielestään aiheuttanut tahallaan kärsimyksiä eläimille. Talven 2015–2016 ruokintatilanne on hänen mukaansa ollut huono, koska edelliskesän rehusato oli huono.