Oulun seutu

Kahdelle ulkomaalais­taustaiselle syytteet lapseen kohdistuneista seksuaali­rikoksista Oulussa

28.5. 14:22

Rikosepäily Epäillyt rikokset ajoittuvat heinäkuuhun 2018 ja ne kohdistuivat samaan, alaikäiseen lapseen.

Kihlakunnansyyttäjä on tiistaina nostanut syytteet Oulussa 14. heinäkuuta 2018 tapahtuneista epäillyistä seksuaalirikoksista. Syytteet on nostettu kahta ulkomaalaistaustaista miestä vastaan. Epäillyt rikokset ovat kohdistuneet samaan asianomistajaan.



Vuonna 1999 syntynyt mies on syytteessä törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän on vangittuna. Toinen, vuonna 2000 syntynyt mies on syytteessä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.



Vastaajat ovat kiistäneet epäillyt rikokset.



Tapausta käsitellään Oulun käräjäoikeudessa 11.–13. kesäkuuta.