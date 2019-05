Oulun seutu

Mies katosi soramontulla, ruumis löytyi vasta 7 kuukautta myöhemmin – epäillyn murhan motiivi liittyy huumaus­

Oulun poliisi on päättänyt esitutkinnan niin sanotun soramonttumurhan osalta. Henkirikoksen epäillään tapahtuneen 7.10.2018 Oulun koillispuolisella soramonttualueella.Henkirikoksen mahdollisuutta alettiin epäillä noin kuukausi oululaismiehen katoamisilmoituksen jälkeen marraskuussa. Melko pian tutkinnan alussa tehtyjen toimenpiteiden jälkeen esitutkintaa jatkettiin nimikkeellä murha.Rikoksen selvittämiseksi perustettiin Oulun poliisilaitokselle tilapäinen tutkintaryhmä, johon myös syyttäjä pyydettiin mukaan. Uhrin löytämiseksi käynnistettiin laajat etsinnät loppusyksyllä, joita jatkettiin talven aikana. Etsintöjä tehtiin myös huomattavan paljon tekoon liittyvien muiden seikkojen selvittämiseksi.Esitutkinnan aikana kuulusteltiin useita henkilöitä. Kolme henkilöä on edelleen vangittuna Oulun käräjäoikeuden päätöksillä. Esitutkinnan perusteella epäillään, että rikoksen uhri on kuljetettu ennen tekoa Tuiran kaupunginosasta Oulun koillispuoliselle soramonttualueelle, jossa hänet on surmattu.Rikoksesta epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet tahallisen henkirikoksen. Kaksi heistä on kertonut siirtäneensä ja kätkeneensä ruumiin maastoon Oulun pohjoispuolelle teon jälkeen. Poliisille ilmoitetuilla havainnoilla ja muilla tutkintatoimilla saatiin vahvistuksia epäiltyjen kuulustelukertomuksiin. Teon motiivin epäillään ainakin osittain olevan huumausaineisiin liittyvä.Alun perin vangituista neljästä epäillyistä yksi on vapautettu jo aiemmin. Miestä epäiltiin avunannosta murhaan, mutta esitutkinnan perusteella hänellä ei ole osallisuutta henkirikokseen.Tasan seitsemän kuukautta epäillyn henkirikoksen jälkeen, 7. toukokuuta, uhrin ruumis löydettiin Alakylästä paikasta, jonka epäillyt olivat osoittaneet esitutkinnan aikana kuulusteluissa. Lumi- ja vesiolosuhteista johtuen ruumista ei aikaisemmin pystytty löytämään kyseiseltä alueelta.Kokonaisuuden esitutkinta on valmistunut ja siirtynyt syyteharkintaan. Syytteennoston määräpäiväksi on asetettu 3.6.2019. Asiaa hoitaa jatkossa vastuullisena Oulun syyttäjänvirasto.Oulun poliisi kiittää ilmoitetuista havainnoista tähän tutkintaan liittyen.