Oulun seutu

Kuva: Oulussa on oikea Mörkö-fanin päiväuni





MM-kultaa voittaneen Suomen jääkiekkomaajoukkueen suuri joukkue on ollut kaksi maalia finaalissa tehnyt kapteeni Marko ”Mörkö” Anttila. Samalla Suomessa on syntynyt ennennäkemätön mörköhuuma, joka leviää kaikenlaisena mörkö-aiheisena hassutteluna.Oiva pyhiinvaelluskohde kaikille Mörkö-faneille löytyy Oulusta Heinäpään urheilukeskuksen vierestä. Siellä seisoo kukkulalla Mörkö-kivi. On seissyt jo vuosikausia.