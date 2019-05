Oulun seutu

Raiskasi tiedottoman uhrin – oikeus tuomitsi melkein kahdeksi vuodeksi vankeuteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan miehen 1 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen raiskauksesta. Teko tapahtui 1. heinäkuuta 2017 Oulussa.Oikeuden mukaan mies raiskasi nukkumassa olleen uhrinsa yksityisasunnossa. Uhri heräsi tilanteessa vasta kun yhdyntä oli ohi. Ulkomaalaistaustainen mies on kiistänyt teon ja väittää, ettei ole ollut sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa.– Vastaaja on käyttämällä hyväkseen sitä, että asianomistaja on tiedottomuuden tai muun avuttoman tilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, ollut sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan, oikeus toteaa tuomiosta antamassaan julkisessa selosteessa.Uhri on ollut nukkumassa yksityisasunnossa ja hänen ollessaan unessa mies on ollut emätinyhdynnässä hänen kanssaan. Uhri on herännyt tilanteessa vasta yhdynnän jälkeen eikä ole voinut puolustautua.Mies tuomittiin maksamaan uhrille tilapäisestä haitasta ja kärsimyksestä 8 000 euron korvaukset. Oikeus määräsi oikeudenkäyntiasiakirjan ja uhrin henkilöllisyyden pidettäväksi salassa 60 vuoden ajan. Tuomio on vain osittain julkinen.