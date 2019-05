Riita tatuoinnista johti silmittömään väkivaltaan – oikeus passitti Pulkkilan puukottajan mielentilatutkimukseen jo toista kertaa

Oulun seutu

Riita tatuoinnista johti silmittömään väkivaltaan – oikeus passitti Pulkkilan puukottajan mielentilatutkimukse

Pulkkilassa viime marraskuussa avovaimonsa puukottaneen miehen mielentila tutkitaan. Oulun käräjäoikeus päätti asiasta maanantaina. Mies on itse pyytänyt mielentilatutkimusta eikä syyttäjä ole vastustanut pyyntöä.Oikeuden mukaan mielentilatutkimukseen lähettämistä vastaan puhuu se, että miehen mielentila on tutkittu viimeksi vuonna 2014. Tällöin hänen oli katsottu olleen täydessä ymmärryksessä.– Hän oli kuitenkin ollut rajatapaus alentuneesti syyntakeisuuden suhteen. Pääkäsittelyssä hän lausui myös, että hän ei ole tarvinnut mielenterveyteen liittyvää hoitoa, käräjäoikeus toteaa.Oikeuden mielestä miehen käyttämä väkivalta surmatilanteessa on ollut silmitöntä. Väkivaltaa oli edeltänyt riita siitä, millaisen tatuoinnin mies tekee puolisolleen. Väkivaltaa edeltänyttä riitaisuutta on pidettävä suhteellisen vähäisenä verrattuna siihen, miten rajuksi väkivalta muuttui.– Nämä seikat sellaisenaan puhuvat sen puolesta, että hänen mielentilansa olisi syytä tutkia. Näin vaikka se on viimeksi tutkittu suhteellisen lyhyt aika sitten eli noin 5 vuotta sitten, oikeus päättelee.Jutun käsittely jatkuu mielentilatutkimuksen jälkeen.