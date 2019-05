Oulun seutu

Syyte: Järkyttävä surma Pulkkilassa – mies puukotti avopuolisoaan, viimeisteli teon saksilla ja vasaralla

Oulun käräjäoikeus käsittelee maanantaina Ylivieskassa hyvin raakaa henkirikosta. Syytteen mukaan epäilty mies tappoi julmalla tavalla avopuolisonsa Pulkkilassa 29. marraskuuta 2018 riidan päätteeksi.Mies löi aluksi puolisoaan 30 senttimetrin pituisella keittiöveitsellä vatsaan ja kaulaan. Tämän jälkeen hän löi uhria kaulaan saksilla ja vielä toisella keittiöveitsellä. Teonkuvauksen mukaan mies on viiltänyt uhria kaulaan, pyörittänyt puukkoa kaulassa ja yrittänyt vielä ”sahata” uhrin kaulaa veitsellä.Tämän jälkeen mies vielä viimeisteli teon vasaralla. Mies löi uhria päähän vasaralla ainakin kolme kertaa. Vainajasta on löydetty eri puolilta kehoa yhteensä 49 pisto- ja viiltohaavaa.Mies on esitutkinnassa tunnustanut teon. Hän on tunnustanut menetelleensä syytteessä esitetysti, aiheuttaneensa syytteessä esitetyt vammat sekä syyllistyneensä tappoon. Mies pyytää, että käräjäoikeus määrää hänen mielentilansa tutkittavaksi.Syyttäjä vaatii miehelle 10-11 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.