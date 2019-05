Oulun seutu

Poliisi etsii kahta kadonnutta poikaa Ylivieskassa – ilmoita havainnoista 112:een

Poliisi etsii Ylivieskassa kahta kadonnutta poikaa.Ylivieskassa Matalatien lähellä kadonneet ovat 10- ja 11-vuotiaat pojat.Pojilla on yllään tummat college-asut. Toisella on jalassaan crocs-jalkineet ja toisella lenkkarit. Poliisin mukaan poikien kävelytyylit ovat ”huomiota herättäviä”.Oulun johtokeskuksesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että pojat on viimeksi nähty noin kello 17 aikaan. He liikkuivat yhdessä.Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.