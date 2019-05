Oulun seutu

Ennalta sovittu tapaaminen päättyi laukauksiin vesitorninmäellä – Oulun epäilty ampuja vangittu

Oulun käräjäoikeus on vanginnut miehen, jonka epäillään ampuneen toista oululaismiestä viime torstaina Puolivälinkankaan vesitornin liepeillä.Torstaina puolen päivän aikaan hätäkeskukseen ilmoitettiin, että miestä on ammuttu Oulussa Puolivälinkankaan vesitornin lähellä. Useat poliisipartiot etsivät miestä Puolivälinkankaalta ja Kaijonharjusta iltapäivän ja illan aikana. Poliisi suoritti lisäksi epäillyn tavoittamiseksi useita tarkistuksia eri puolilla Oulua.Epäilty ampuja ilmoittautui poliisille seuraavana päivänä ja poliisi otti hänet kiinni. Oulun käräjäoikeus on tiistaina 14.5. vanginnut ampujan todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä.Ampumisen uhri sai ampumisessa vakavia vammoja. Uhria on päästy alustavasti kuulemaan.Epäilty ampuja ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Kummatkin ovat 1990-luvulla syntyneitä oululaisia miehiä. Esitutkinnassa selvitetyn perusteella asianosaiset sopivat tapaamisen vesitornin luokse, jossa tilanne oli edennyt siihen, että toinen miehistä oli ampunut toista miestä kohti useita laukauksia.Tilanteessa ei ole ollut osallisena muita henkilöitä, eikä ampumisen tiedetä aiheuttaneen vaaraa muille henkilöille. Ampumisen motiivi on yhä selvittelyn alla. Esitutkinta pyritään saamaan valmiiksi loppukesällä.