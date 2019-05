Oulun seutu

Oulun laajassa seksuaalirikos­kokonaisuudessa nostettu jo neljäs syyte – toinen tuomio annetaan tänään

Tänään annetaan toinen tuomio Oulua kuohuttaneessa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa useiden miesten epäillään hyväksikäyttäneen samaa 13-vuotiasta tyttöä. Syytteessä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on 20-vuotias mies.Tapauksessa annettiin ensimmäinen tuomio viime viikolla. Oikeus langetti 21-vuotiaalle miehelle neljän vuoden vankeustuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.Mies oli tutustunut tyttöön oikeuden mukaan sosiaalisen median kautta, tavannut tyttöä ja ollut tämän kanssa sukupuoliyhteydessä. Rikokset tapahtuivat huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana yksityisasunnossa.Poliisin ja syyttäjän aiemman kertoman mukaan teoissa epäillään olevan samankaltaisuuksia muun muassa netissä tutustumisen osalta.Tämän takia rikoskokonaisuutta on kutsuttu myös groomingiksi. Groomingilla tarkoitetaan esimerkiksi nettihoukuttelua ja -saalistamista, jossa aikuinen valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla tähän kiintymys- ja luottamussuhdetta. Rikosten epäillään tapahtuneen Oulussa epäiltyjen hallinnoimissa yksityisasunnoissa.Nyt jutussa on käräjäoikeuden mukaan nostettu jo neljäs syyte 29-vuotiaalle miehelle. Häntä syytetään niin ikään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Syyteratkaisu on edelleen tekemättä neljän epäillyn osalta.