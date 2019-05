Oulun seutu

Kaleva: Oululaiskauppakeskusta uhattu jälleen – edellisestä kerrasta vain reilu viikko

12.5. 1:10

Valkeaan kohdistetusta uhkauksesta on tehty rikosilmoitus.

Oulun kauppakeskus Valkeaa kohtaan on jälleen esitetty uhkaus, kertoo Kaleva. Oulun poliisi vahvistaa asian STT:lle. Poliisin mukaan uhkaus on tehty sosiaalisessa mediassa. Tarkempia tietoja poliisi ei tässä vaiheessa kerro.



Kalevan mukaan uhkauksessa viitataan sunnuntaihin eli tähän päivään. Uhkauksesta on tehty rikosilmoitus.



Viimeksi oululaiskauppakeskusta uhattiin reilu viikko sitten. Uhkaus tehtiin anonyymissä Tor-verkossa, ja se kohdistui viime viikon sunnuntaihin. Poliisi partioi tuolloin näkyvästi kauppakeskuksessa, mutta mitään tavanomaisesta poikkeavaa ei havaittu.