Oulun seutu

Oulun Puolivälinkankaan poliisioperaatio: Miestä ammuttiin, tekijä yhä karkuteillä

Tänään torstaina kello 11.27 hätäkeskukseen ilmoitettiin, että Oulun Puolivälinkankaalla oli ammuttu miestä. Ilmoitus hätäkeskukseen tehtiin sivullisen toimesta, jolle uhri oli kertonut tapahtuneesta, Oulun poliisi tiedottaa.Paikalle meni useita poliisipartioita. Paikalta tavattiin mies, jolla todettiin ampumiseen sopivia vammoja ylävartalossa. Mies on toimitettu hoitoon. Hänen vammojen vakavuus ei ole vielä tiedossa.Ampuminen on tapahtunut yleisellä paikalla, mutta tiedossa ei ole, että ampumisesta olisi aiheutunut vaaraa muille kuin ilmoitetulle uhrille. Varotoimenpiteenä läheisten koulujen oppilaita ja henkilökuntaa pyydettiin pysymään koulun sisällä, kunnes tilanne oli ohi. Koulujen ovet avattiin klo 12.55.Poliisi on eristänyt alueen. Epäiltyä ampujaa ei ole tavoitettu. Teon motiivi ei ole tiedossa, mutta poliisin tiedossa ei ole, että ampuja olisi vaaraksi sivullisille.Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki asiaan liittyvät havainnot hätäkeskukseen. Havainnoista tai asiaan liittyvistä tiedoista voi ilmoittaa myös Hätäkeskukseen 112, poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai poliisin vihjesähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fiPoliisi tiedottaa tilanteesta lisää, kun akuutit poliisitoimenpiteet alueella ovat päättyneet. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja tutkinnasta tiedotetaan aikaisintaan huomenna.