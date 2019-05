Oulun seutu

Oulun seksuaalirikosvyyhdistä ensimmäinen tuomio – 4 vuotta ehdotonta vankeutta

Oulun käräjäoikeus on antanut ensimmäisen tuomion seksuaalirikosjutussa, jossa on syytettyä kahdeksan ulkomaalaistaustaisia miestä yhden alaikäisen tytön hyväksikäytöstä.

