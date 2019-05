Oulun seutu

Oulun poliisi käynnisti esitutkinnan vaalilain rikkomista koskevassa asiassa

3.5. 12:43

Oulun poliisi kertoi esitutkinnan aloittamisesta nyt.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestykseen liittyen on uutisoitu aiemmin Oulun kaupunginkirjaston äänestyspaikalla sattuneesta tapauksesta, jossa ennen klo 20 äänestämään saapuneet henkilöt on poistettu äänestyspaikalta äänestysajan päätyttyä klo 20.



Asiassa on syytä epäillä rikosta, minkä johdosta Oulun poliisilaitos on päättänyt käynnistää asiasta esitutkinnan, jossa nimikkeenä tällä hetkellä on vaalituloksen vääristäminen. Esitutkinta pyritään suorittamaan kesään mennessä, jonka jälkeen syyttäjä tekee päätöksensä syytteen nostamisesta.



Asiasta ei ole toistaiseksi enempää tiedotettavaa.