21-vuotias syytetty saapui oikeuteen ”Huipputyyppi”-pipossa ja peitti kasvonsa – Oulun seksuaalirikosvyyhdin käsittely alkoi

Oulun seutu

21-vuotias syytetty saapui oikeuteen "Huipputyyppi"-pipossa ja peitti kasvonsa – Oulun seksuaalirikosvyyhdin

Oulun käräjäoikeuden istuntosaliin Ratakadulle saapui tiistaina syytteitä kuulemaan 21-vuotias afganistanilaismies. Hän peitti kasvonsa kaulaliinalla.Toppatakkiin pukeutuneen miehen päässä oli pipo, jossa luki ”Huipputyyppi”. Syytettyä avustaa istunnossa darin kielen tulkki.Käräjäoikeus päätti käsitellä asiaa yleisön läsnä olematta. Jutun asiakirjat määrättiin salattavaksi 60 vuoden ajaksi. Tuomion julkisuudesta otetaan kantaa sitten kun se annetaan. Käräjäoikeus on antanut aikaisemmista seksuaalirikostuomioista julkisen selosteen.Oulun poikkeuksellinen ja laaja seksuaalirikosvyyhti alkaa purkautua käräjille. Ensimmäiset syytteet luettiin tänä aamuna. Seuraavat ovat vuorossa perjantaina. Kaikki kahdeksan erillistä juttua saadaan käsiteltyä heinäkuun alkupäivinä.Ensimmäisessä jutussa syyte on nostettu törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Toisen syytekohdan vaihtoehtoisina syytekohtina ovat raiskaus tai törkeä raiskauksen yritys tai raiskauksen yritys.Rikoskokonaisuuteen kuuluu kahdeksan juttua, joissa kussakin on eri epäilty ja sama asianomistaja. Kukin juttu käsitellään erikseen.Tänä aamuna käräjäoikeuden istuntoon saapunut mies on tullut Suomeen turvapaikanhakijana vuoden 2016 alussa. Hän on ollut sijoitettuna muun muassa Vallinkorvan vastaanottokeskukseen Oulussa.