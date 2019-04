Oulun laaja seksuaalirikosvyyhti alkaa purkautua – kahdeksan miestä syytteessä yhden alaikäisen tytön hyväksikäytöstä

Oulun seutu

Oulun laaja seksuaalirikosvyyhti alkaa purkautua – kahdeksan miestä syytteessä yhden alaikäisen tytön hyväksik

Oulun käräjäoikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juttujen

aloittaa tiistaiaamuna Oulussa viime vuoden lopulla ilmitulleen ja alaikäiseen tyttöön kohdistuneen laajan seksuaalirikosjutun käsittelyn. Kyseessä on tapaus, jossa kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä on epäiltynä yhden alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä useiden kuukausien ajan.Käräjäoikeus käsittelee rikosvyyhdin tapaukset erillisinä juttuina. Ensimmäisenä syytettyjen penkille joutuu 21-vuotias Afganistanista Suomeen vuoden 2016 alussa tullut turvapaikanhakija. Oikeus on varannut asian käsittelyyn kolme päivää.Ensimmäisessä jutussa on nostettu syytteet törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Toisen syytekohdan vaihtoehtoisina syytekohtina ovat raiskaus tai törkeä raiskauksen yritys tai raiskauksen yritys.26. huhtikuuta käräjäoikeus aloittaa toisen samaan tapaukseen kuuluvan jutun käsittelyn. Tuolloin syytettynä on 20-vuotias maahanmuuttajamies, jota vastaan on nostettu syyte törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.käsittely jatkuu käräjäoikeudessa koko kevään ajan. Viimeinen juttu käsitellään heinäkuun alussa. Kaikissa kahdeksassa erillisessä jutussa on sama alaikäinen uhri. Epäillyt teot ovat tapahtuneet 1.6.-29.10.2018 Oulussa.Kahdeksan syytetyn poikkeuksellinen seksuaalirikosvyyhti on herättänyt runsaasti valtakunnallista huomiota. Oulun poliisia on syytetty sekä rikosten salailusta että liiallisesta tiedottamisesta.Poliisi tiedotti seitsemän miehen vangitsemisesta 1. joulukuuta 2018. Muutamaa päivää myöhemmin poliisi julkisti tiedotteen, jossa varoitettiin alaikäisiä tyttöjä ja nuorten vanhempia sosiaalisen median vaaroista. Poliisin mukaan suomea taitamattomat ulkomaalaistaustaiset miehet ovat houkutelleet alaikäisiä tyttöjä sosiaalisen median kautta kontaktiin heidän kanssaan.Laajassa jutussa on useita rikosnimikkeitä. Miehiä epäillään muun muassa pahoinpitelystä, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, raiskauksesta, raiskauksen yrityksestä ja niiden törkeistä tekomuodoista. Yhtä miestä epäillään myös seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta henkilöltä.Yksi jutun epäillyistä pakeni Suomesta ja hänet etsintäkuulutettiin. Saksan poliisi otti hänet kiinni Saarbrückenista Saksasta 2.1.2019. Mies vangittiin poissaolevana ja tuotiin Suomeen 24. tammikuuta.