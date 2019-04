Oulun seutu

Kommentti: Villi vaali-ilta luvassa Oulun vaalipiiriin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olen liikkuva äänestäjä. Tai oikeastaan olen loikkiva äänestäjä, sillä olen 18 vuotta täytettyäni loikkinut puolueesta toiseen ja äänestänyt viittä eri puoluetta. Kun asuin vielä Lapissa, äänestäminen tuntui helpolta. Tunsin aina ihmisen, jolle annoin ääneni. Olin keskustellut hänen kanssaan ja tiesin mitä hän edusti.Ouluun muutin yli kymmenen vuotta sitten ja saman tien äänestämisestä tuli hankalaa. En tuntenut vaaleissa ehdolla olevia poliitikkoja lainkaan. En tunne kaikkia vieläkään, mutta sehän saattaa olla vain hyvä asia. Jos tuntisin, en ehkä äänestäisi.Äänestämisen perusperiaatteeni on ollut aina selkeä: annan ääneni pätevälle naiselle. En kannata koskaan ehdokasta, joka nostaa itseään toisia haukkumalla. Käytöstapojakin ehdokkaalla pitää olla. Asioista on osattava keskustella huutamatta.Tänä vuonna äänestäminen tuntuu entistäkin vaikeammalta Oulun vaalipiirissä. Ehdokkaita on pilviin pimein, puolueitakin entistä enemmän. Mutta. Ajatuksia ovat sekoittaneet talven tapahtumat ja siitä seurannut mediamylläkkä. Olen kirjoittanut aivan liikaa rikosuutisia Oulun seudulta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Annanko sen vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseeni?Mediamylläkän lisäksi Pohjois-Pohjanmaan vaaleja sävyttävät somemylläkät. Facebookin Puskaradio Oulussa on yli 74 000 jäsentä. Sen rinnalla toimii vuonna 2015 perustettu Oulun Puskaradio, jossa on kohta 9 500 jäsentä. Siellä saa päästellä ”vapaasti ilman sensuuria”. Siitä voikin päätellä millaista sisältöä ryhmässä on.Hämäävän samannimisissä ryhmissä on käyty monenlaista keskustelua, mutta vain toisessa on keskitytty tiettyjen eduskuntavaaliehdokkaiden nostamiseen ja muiden mollaamiseen. Eniten kuraa on heitelty hallitusvastuussa olevien puolueiden ehdokkaiden niskaan. Päivityksissä on nostettu esiin vanhoja, jo valheeksi todistettuja juttuja, ja keksitty uusia.Oulun vaalipiirissä äänestettiin vielä vuonna 2015 perinteisen tavan mukaan. Keskusta keräsi äänistä yli 42 prosenttia. Toiseksi kiri perussuomalaiset 16,2 prosentin ja kolmanneksi Vasemmistoliitto 11,8 prosentin osuudella äänistä.Neljässä vuodessa tilanne on muuttunut. Gallupit povaavat keskustalle tappiota ja perussuomalaisille nousua. Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa Sdp on edelleen ykkönen, mutta perussuomalaiset ovat kiilanneet toiseksi ohi kokoomuksen.Ylen vaaliasiantuntijan mukaan perussuomalaisten nousua selittää ennen joulua käynnistynyt seksuaalirikos- ja maahanmuuttokeskustelu. Ja tuo keskustelu alkoi Oulusta.Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyi Oulun pääkirjastossa nolosti tiistaina, kun äänestyspaikalle tulleita ihmisiä hätisteltiin ulos, vaikka kaikkien ajoissa paikalle tulleiden olisi pitänyt saada antaa äänensä. Kaupunginlakimies tutki asiaa ja löysi syyllisen: virastomestari toimi väärin ja puuttui äänestämiseen vastoin annettua ohjeistusta.Tämäkin tapaus väännettiin sosiaalisessa mediassa taas yhdeksi oululaiseksi epäonnistumiseksi. ”En luota Oulun vaalituloksiin”, somessa rääkyttiin. ”Oulussa ei osata tehdä mitään oikein”, kommentoivat eteläsuomalaiset.Vaali-illasta on tulossa Oulun vaalipiirissä mielenkiintoinen. Pitkästä aikaa sellaista tositv-ohjelmaa, jota kannattaa seurata. Eikä ole ennakkoon käsikirjoitettua.