Oulun seutu

Arviolta kymmeniä ihmisiä käännytetty lainvastaisesti ennakkoäänestyspaikoilta Oulussa ja Jyväskylässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Äärettömän harmillista"

Mahdollisesti tulkinnanvaraisuutta