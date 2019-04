Oulun kahdeksan epäillyn seksuaalirikosvyyhdestä nousivat ensimmäiset syytteet – käsittely kahden viikon päästä

Oulun seutu

Oulun kahdeksan epäillyn seksuaalirikosvyyhdestä nousivat ensimmäiset syytteet – käsittely kahden viikon pääst

Oulun epäillyistä seksuaalirikosjutuista laajimmasta, eli niin kutsutusta grooming-vyyhdestä, on nostettu ensimmäiset syytteet.Yhtä epäiltyä vastaan on nostettu syyte törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Syyttäjän mukaan miehen syytteitä käsitellään Oulun käräjäoikeudessa kahden viikon kuluttua.Groomingilla tarkoitetaan esimerkiksi nettihoukuttelua, jossa aikuinen valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla tähän kiintymys- ja luottamussuhdetta. Vyyhdessä on kaikkiaan kahdeksan epäiltyä ja yksi uhri, alaikäinen tyttö. Jokaisen epäillyn syytteet käsitellään käräjäoikeudessa erikseen omana juttunaan.Syyttäjän mukaan syyteharkinta on valmistumassa myös toisen epäillyn osalta. Loput jutuista ovat edelleen poliisilla esitutkinnassa, mutta siirtyvät syyteharkintaan lähiaikoina.Käräjäoikeuden on määrä käsitellä juttuja heinäkuulle asti.