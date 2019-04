Oulun seutu

58-vuotias nainen katosi Hailuodossa – poliisi jatkaa etsintöjä

Poliisi jatkaa Hailuodossa kadonneen naisen etsintöjä tänään. Viikonlopun aikana ei ole löydetty jälkiä hänen katoamispaikastaan.58-vuotias nainen on nähty viimeksi torstain ja perjantain välisenä yönä, kun hän poistui autostaan kunnan keskustan tuntumassa Luovontien ja Sintantien risteyksessä. Katoamishetkellä naisella oli päällään harmaa softshell-takki, harmaat housut ja selässään valkoinen reppu.Poliisin mukaan kadonneesta ei ole löydetty jälkiä, joiden perusteella etsinnät voitaisiin paikantaa tietylle alueelle. Etsinnöissä on käytetty apuna koiria ja droneja. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ei ole vielä ollut mukana etsinnöissä.Hailuoto on Perämeren suurin saari. Sen maa-alue on yli 200 neliökilometrin kokoinen.Poliisi pyytää ilmoittamaan tuntomerkkeihin sopivista henkilöistä hätäkeskukseen.