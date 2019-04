Oulun seutu

Poliisi etsii Kemin kirvesryöstäjiä – nuori pari hyökkäsi alikulussa ulkoilijan kimppuun

Lapin poliisi etsii Kemissä 1. huhtikuuta tapahtuneelle ryöstölle ja pahoinpitelylle silminnäkijöitä. Myös kirveen kanssa liikkunut nuori pariskunta on kateissa.Peurasaaren ja Syväkankaan välissä Mineanpolulla olevien alikulkusiltojen välissä tapahtui maanantaina 1.4.2019 noin kello 18 törkeä ryöstö. Nuori mies ja nainen ryöstivät 63-vuotiaan lenkillä olleen miehen raakaa väkivaltaa käyttäen. Aseena pariskunnalla oli kirves.Tekijät olivat noin 18-vuotiaita, tummiin vaatteisiin pukeutuneita, noin 170 cm pitkiä, hoikkia ja kalpeakasvoisia. Siilitukkaisella miehellä oli tumma, mahdollisesti musta takki yllään ja huppu päässä.Naisella oli tummat, olkapäille ulottuvat hiukset. Hänellä oli yllään musta, pitkänmallinen takki. Tekijöillä oli mukanaan reppu ja he kuuntelivat kaiuttimen kautta kovaäänisestä keskusteluohjelmaa.Tapahtuma-aikaan paikalla on ollut liikkeellä kaksi noin 10-vuotiasta tyttöä, jotka ovat mahdollisesti nähneet tapahtuman. Tapahtumapaikan läheisyydessä on ollut myös viisi 14-vuotiasta poikaa, jotka olivat nähneet mahdollisten tekijöiden poistuvan Syväkankaan terveysasemaa kohti.Poliisi pyytää kaikkia mahdollisia silminnäkijöitä ilmoittamaan havainnoistaan numeroon 029 541 6194 tai sähköpostiosoitteeseen rikostiedustelu.lappi@poliisi.fi