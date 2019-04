Oulun seutu

Syyte: Metsästäjät ampuivat Kuusamossa karhunpennun ja kätkivät saaliin

Törkeä metsästysrikos ja törkeä laittoman saliin kätkeminen tapahtui syyttäjän mukaan Kuusamossa 2.9.2017. Yhtä miestä syytetään alle vuoden ikäisen karhunpennun ampumisesta ja kolmea muuta saaliin kätkemisestä.Syyttäjän mukaan metsästäjä on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti metsästänyt alle vuoden ikäisen karhun vastoin metsästyslaissa säädettyä riistaeläimen rauhoitusta ja metsästyskieltoa.Rikosta on syytteen mukaan pidettävä törkeänä ottaen huomioon, että karhu on erityisesti suojeltu eläin ja sen metsästäminen on mahdollista ainoastaan poikkeusluvalla. Alle vuoden ikäisen karhun metsästykseen ei voida metsästyslupaa myöntääkään.Laittoman saaliin kätkemisestä syytetty kolmikko on hankkinut ja kätkenyt karhun. He ovat olleet mukana nylkemässä ja punnitsemassa saalista. Miehet ovat ilmoittaneet Suomen riistakeskukselle karhun painon erheellisesti noin 30 kiloa todellisuutta suurempana tarkoituksena saada osoitettua, että kaadettu karhu olisi ollut annetun pyyntiluvan mukaisesti yli vuoden ikäinen.Syyttäjä vaatii karhunpennun ampujalle metsästyskieltoa kolmeksi vuodeksi. Metsästyksessä käytetty kivääri ja luvattomasti metsästetty karhu vaaditaan menetettäväksi valtiolle.