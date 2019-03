Oulun seutu

Vähäpukeinen mies pysäköi tien varteen Pyhännällä – apuun pysähtyneitä kohtasi odottamaton väkivallanpurkaus

Oulun käräjäoikeus

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

vangitsi tänään vuonna 1986 syntyneen venäläismiehen epäiltynä todennäköisin syin ryöstöstä Pyhännällä viime sunnuntai-iltana. Venäläismies saatiin kiinni kummallisen tapahtumasarjan jälkeen valtatie 28:n varresta.Epäilty ryöstäjä oli pysäköinyt valottoman autonsa muutama kilometri Pyhännältä Kajaanin suuntaan valtatie 28:n varrella. Paikalle pysähtyi auto. Venäläismies sai avattua auton kuljettajan puoleisen oven ja kävi käsiksi kuljettajaan.Hän löi paikalle pysähtyneen auton kuljettajaa kasvoihin kahteen otteeseen, ja lopuksi vielä varasti tältä kännykän.mukaan mies jatkoi vielä väkivallan tekoja vähissä vaatteissa myös kahden seuraavan ajoneuvon kuljettajiin. Mies on nyt epäiltynä useista eri rikoksista tapahtumasarjaan liittyen.Erityisenä edellytyksenä vangitsemiselle käräjäoikeus katsoi rikoksen karttamisvaaran koskien oikeudenkäyntiä ja rangaistuksen täytäntöönpanoa. Miehellä on voimassa työlupa Suomeen.Syytteennoston määräpäivä asiassa on 15.4.2019.