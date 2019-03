Oulun seutu

Stora Enso aloittaa yt:t Oulun tehtaalla – 400 työpaikkaa uhattuna

Stora Enson tiedotteen mukaan suunnitellun muutoksen arvioidaan johtavan enintään 400 työpaikan vähenemiseen.Yhtiön hallitus tekee päätöksen mahdollisesta muutoshankkeesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, yt-neuvottelujen päätyttyä.Stora Enso ilmoitti viime vuoden kesäkuussa arvioivansa Oulun tehtaan kehittämismahdollisuuksia nykyisen hienopaperituotannon haastavan markkinatilanteen ja kysynnän hiipumisen vuoksi.Kannattavuusselvityksessä arvioitiin paperinvalmistuksen kahden koneen muuntamista pakkauskartonkien valmistukseen. Kannattavuusselvityksen teknisten ja taloudellisten tulosten myötä suunnitelmana on muuntaa paperikone 7 kraftlainerilinjaksi ja sulkea paperikone 6 ja arkittamo viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.– Mahdollisen investoinnin on arvioitu olevan noin 350 miljoonaa euroa vuosien 2019-2021 aikana. Alkuperäisessä kannattavuusselvityksessä investoinnin arvioitiin olevan 700 miljoonaa euroa, tiedotteessa kerrotaan.Mahdolliseen investointiin kuuluu kraftlainerilinja, jonka vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia, sellutehtaan ja kuivauskoneen uudistaminen ruskean sellun valmistukseen ja myös investointeja, joilla pienennetään tehtaan ympäristövaikutuksia.Yt-neuvottelut alkavat 25. maaliskuuta ja niiden piiriin kuuluu koko Stora Enso Oulu Oy:n henkilöstö, noin 600 henkilöä. Niiden odotetaan kestävän vähintään 6 viikkoa.