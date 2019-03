Oulun seutu

Ruokapalveluyrittäjä huijasi vanhuksen säästöt – sai 10 kuukauden ehdollisen tuomion törkeästä petoksesta

https://www.is.fi/oulun-seutu/art-2000006005653.html

Oulun käräjäoikeus on tuominnut pohjoispohjalaisen yrittäjän ja hänen puolisonsa törkeästä petoksesta ja törkeästä rahanpesusta 10 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Pariskunta huijasi ateriapalvelun kautta asiakkaaksi tulleelta vanhukselta noin 5 000 euroa omaan käyttöön.Ruokapalvelua pitänyt nainen sai tuomion törkeästä petoksesta ja hänen puolisonsa törkeästä rahanpesusta. Yritys teki tapahtumien jälkeen konkurssin. Nainen velvoitettiin maksamaan petoksella saadut rahat takaisin vanhukselle. Miehen nimiin ostettu kiinteistö tuomittiin menetetyksi valtiolle.Yrittäjä tarjosi yksin kotonaan asuvalle ja ulkopuolista apua tarvitsevalle vanhukselle ateriapalveluja vuoden 2012 syksyllä. Tapaamisten yhteydessä hän sai tietoonsa, että asiakkaalla on säästössä rahaa yli 49 000 euroa.Rahat hävisivät vanhuksen tililtä kuukauden aikana. Suurin yksittäinen siirtosumma vanhuksen tililtä yrittäjän tilille oli 44 000 euroa.Käräjäoikeuden mukaan nainen käytti tilanteessa hyväkseen vanhuudenheikon ikäihmisen tunteita ja erehdytti häntä luulemaan, että yrittäjä on hädässä. Tosiasiassa yrittäjä ja hänen puolisonsa käyttivät rahat yhteisen kiinteistökaupan kauppahinnan maksamiseen. Teolla on aiheutettu tuntuvaa vahinkoa ikäihmiselle.Käräjäoikeuden mukaan avioparilla oli yhteinen talous. He olivat etsineet edullista asumismuotoa ja muuttivat kunnan keskustaan. Aviomies maksoi vaimonsa velkoja. Vanhukselta huijatuilla rahoilla maksettiin kiinteistön kauppahinta kertasuorituksena myyjälle.– Tätä ennen vastaajat ovat jo yhdessä ja yhtä aikaa muuttaneet taloon asumaan. Tiliotteista käy ilmi, että loput rahoista on nopeasti nostettu käteisnostoilla tililtä siten, että tilin loppusaldo on ollut nolla. Tiliotteista käy ilmi myös rahasiirtoja aviopuolisoiden välillä, mikä sopii rahanpesuun liittyvään häivyttämiseen ja peittämiseen, oikeus toteaa.Huijauksen kohteena oli tapahtumahetkellä 91-vuotias ikäihminen, joka asui yksin. Hänellä oli muistihäiriöitä, huono kuulo ja siinä määrin huono näkökyky, ettei hän ole kyennyt täyttämään pankkisiirtolomakkeita itse. Vanhus ei ole ollut mukana pankissa, vaan aktiivinen osapuoli rahojen siirtämisessä on ollut nimenomaan yrittäjäpariskunnan nainen. Pankki varmisti vanhuksen tahdon ja ymmärryksen puhelinsoitolla.Käräjäoikeuden mielestä tuomitun naisen kertomus on ollut epäluotettava. Vanhus on luovuttanut suuren rahasumman eli melkein kaikki rahavaransa lyhyen tuttavuuden perusteella ilman, että rahoista olisi tehty velkakirjaa ja että takaisinmaksusta, vakuuksista tai korosta olisi sovittu.– Hän ei ole saanut rahojen siirrosta lainkaan vastiketta, vaan siitä on koitunut hänelle pelkkää tappiota ja haittaa. Yleiset kokemussäännöt ovat osoittaneet, että täysissä ruumiin ja sielun voimissa oleva henkilö ei toimi siten kuin ikäihminen on toiminut, mikä myös syytetyn on täytynyt ymmärtää, oikeuden päätöksessä sanotaan.Ateriapalveluyrittäjä siirsi melkein kaikki vanhuksen rahat omalle tililleen useammalla toisiaan nopealla aikavälillä seuranneilla pikasiirroilla. Tästä huolimatta hän ei väitteensä mukaan kuitenkaan olisi tiennyt säästöjen kokonaismäärää, mikä ei siis oikeuden mielestä ole uskottavaa.