Oulun seutu

Työkone hautautui hake­kasaan Oulussa – kuljettaja sisällä

Oulun Nuottasaaressa tapahtui maanantai-iltana onnettomuus.Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 19.31.Ensi tiedon mukaan työkone on hautautunut hakekasaan.Työkoneen sisällä on kuljettaja, johon on saatu yhteys.Työkonetta kaivetaan parhaillaan esiin työmaan toisella työkoneella.Nuottasaari on pääosin teollisuusaluetta. Sitä hallitsevat Stora Enson Oulun tehtaat, Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali ja Oulun satama.Tehdasalueen välittömässä läheisyydessä on pieni omakotitaloalue. Kerrostalot taas ovat lähempänä keskustaa. Kaupunginosan pohjoisreunalla sijaitsevat Heinäpään urheilukeskus ja sen vieressä Nuottasaaren koulu ja päiväkoti.