Oulun seutu

Fazer sulkee Oulun leipomon – 83 irtisanotaan

Tarve sulkea leipomo lähti Fazerin mukaan markkinatilanteen ja kuluttajakäyttäytymisen muuttumisesta. Pakatun leivän kulutus on Suomessa laskussa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy