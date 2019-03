Oulun seutu

Oulun kisastudiossa paistoi pettymys – vuosien valmistelutyö ajetaan hallitusti alas

Tyrnävän kunnanjohtajan virasta Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtajaksi marraskuussa 2017 siirtynyt Manninen sanoo, että kova työ ei lopu kuin seinään, vaan kokonaisuutta ryhdytään ajamaan hallitusti alas.– Pettyneitä ja harmissaan täällä ollaan tietysti. Töitä on tehty viime vuodet tosissaan ja kaikilla on ollut tavoitteena saada uudistus maaliin kolmen tai neljän aiemman yrityksen jälkeen. Tarvetta uudistukselle on, yhteiskunnan haasteet ja palvelujen tarpeet ovat menneet koko ajan eteenpäin, hän toteaa.Oulun keskustassa sijaitsevassa toimistossa pidettiin perjantaina aamupäivällä kisastudiota, kun tieto hankkeen kaatumisesta kiiri pohjoiseen asti.– Ei täällä kovin riehakkaita olla. Pettyneitä ja harmissaan olemme kaikki, Manninen kuvailee työyhteisön tunnelmia.Pohjois-Pohjanmaan valmistelutyössä on ollut mukana viitisenkymmentä ihmistä. Heistä osa kokopäiväisesti ja osa osittain. Lisäksi työryhmissä on työskennellyt valtava määrä ihmisiä.Manninen toivoo, että ihmisten pieteetillä tekemä työ ei menisi hukkaan tulevaisuudessa.– Jos tietotaito häviää ihmisten mukana jonnekin, se on suuri menetys. Tässä on kuitenkin huikea asiantuntijajoukko ollut tekemässä työtä. Viikonlopun jälkeen selviää neuvotteleeko joku vielä jossakin jatkosta, hän arvelee.Manninen joutui irtisanomaan itsensä Tyrnävän kunnanjohtajan virasta, sillä hän ei saanut kunnasta virkavapaata muutosjohtajan pestiä varten. Hän ehti työskennellä Tyrnävän kunnanjohtajana 2014-2017. Sitä ennen hän työskenteli Oulun kaupungin kehittämispäällikkönä ja Haukiputaan kunnankamreerinaMuutosjohtajan virka on määräaikainen ja sen piti kestää vuoden 2019 loppuun saakka. Työhön on kuulunut maakunta- ja soteuudistuksen sekä maakuntakonsernin strategian valmistelun johtaminen. Hän ei ole huolissaan omasta tulevaisuudestaan, vaikka hyvään vauhtiin päässyt sotehanke kaatuikin.– Katsellaan tilannetta ja miten hommat etenevät. Kyllä tekevälle aina työtä löytyy, hän arvelee.