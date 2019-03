Oulun seutu

Rovaniemen hovioikeus hylkäsi raiskaussyytteet ja vapautti epäillyn tekijän rangaistuksesta

Rovaniemen hovioikeus on hylännyt naisen raiskauksesta epäillyn miehen syytteet ja vapauttanut hänet rangaistuksesta. Kemi-Tornion käräjäoikeus tuomitsi miehen joulukuussa 2017 yhdeksi vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen raiskauksesta.Käräjille johtanut tilanne tapahtui kemiläisessä asunnossa heinäkuussa 2017. Pariskunta lähti yhdessä kolmekymppisen miehen asunnolle syömään hedelmiä, juomaan olutta ja katsomaan kuvia koirista.Molemmat osapuolet olivat tapahtumahetkellä vahvasti huumeiden vaikutuksen alaisia. Päihdetesti on osoittanut miehen nauttineen amfetamiinia, subutexia ja rauhoittavia lääkkeitä. Nainen oli puolestaan nauttinut erittäin suuria määriä erilaisia huumaavia aineita.Nainen kertoi esitutkinnassa, että yhdyntä oli tapahtunut eteisen oviaukossa karmia vasten ja kestänyt ehkä 10 sekuntia. Hän oli päässyt tilanteesta irti, kun oli ottanut vastaajan peniksestä kiinni ja puristanut siitä sekä tämän jälkeen lyönyt vastaajaa nyrkillä päähän. Tapahtuman jälkeen nainen pakeni asunnosta.Käräjäoikeudessa nainen kertoi yhdynnän kestäneen 10-15 minuuttia. Hän myös kielsi tarttuneensa miestä peniksestä.Keskusrikospoliisin laboratoriolausuntojen mukaan naiselta otetuista näytteistä ei ole havaittu epäillyn miehen dna-tunnistetta tai siemennestettä. Hovioikeuden mukaan tämä ei kuitenkaan poissulje rikoksen tapahtumista.Hovioikeus perustelee syytteen hylkäämistä naisen kertomuksen epäjohdonmukaisuudella ja lääketieteellisen näytön puuttumisella. Tuomioistuimen on epäselvissä tapauksissa ratkaistava asia syytetyn eduksi.– Koska lääketieteellisissä tutkimuksissa saatu näyttö on raiskausväitteen suhteen neutraalia ja muu näyttö rikoksen suhteen etäistä ja välillistä, kertomus ja muu lähinnä neutraali todistelu eivät riitä varmuudella osoittamaan, että vastaaja olisi syytteessä kuvatulla tavalla pakottanut asianomistajan sukupuoliyhteyteen. Syyte raiskauksesta tulee näin ollen hovioikeuden pääkäsittelyssä saadun selvityksen perusteella hylätä, hovioikeus toteaa tuomiossa.Raiskauksesta syytetty mies oli valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Hänen mukaansa käräjäoikeus oli arvioinut näytön väärin eikä hän ollut menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla.