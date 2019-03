Oulun seutu

Taivalkosken putkirikko on korjattu – juomavesi pitää vielä keittää

Taivalkosken taajamaa maanantaina ravisuttanut päävesijohdon vaurio on saatu korjattua. Vesijohtoverkostoa on huuhdeltu ja painetta nostettu. Kuntalaisten on keitettävä juomavetensä siihen asti, kunnes veden laatu on varmistettu.Eri puolilta jakeluverkostoa otetaan vesinäytteitä, jotka analysoidaan veden laadun varmistamiseksi. Näytteistä saadaan ennakkotuloksia keskiviikkona aamupäivällä.Vedenjakelupisteet paloasemalla ja Taivalvaaran hiihtokeskuksessa eivät ole enää käytössä. Vesijohtovesi saattaa olla vielä sameaa, koska siihen on päässyt ilmaa. Samea vesi ei ole terveydelle haitallista.– Vesi voi vielä joissakin kulutuspisteissä olla sameaa koska verkostopaineet kävivät maanantaina alhaalla, joten jos sameutta esiintyy on syytä juoksettaa vettä kunnes mahdollinen sameus häviää, kunnan verkkosivuilla tiedotetaan.Juomavettä on syytä keittää 5-10 minuuttia, sillä putken vauriokohta on ollut yhteydessä maa-aineksiin ja veden laatu varmistetaan kokeiden avulla.