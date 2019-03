Oulun seutu

Oulun seksuaalirikosvyyhdin toinen juttu käräjille – hyväksikäytön uhrina alaikäinen maahanmuuttajatyttö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantaiaamuna syytteet luettiin Tadzikistanin kansalaiselle. 43-vuotiasta miestä syytetään törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Uhrina on ollut alaikäinen maahanmuuttajatyttö.Teot ovat tapahtuneet 7.7.-7.10.2018 Oulussa. Syytetty mies on esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin tekoihin. Käräjäkäsittelyyn on varattu kolme päivää.Tadzikistanin tasavalta sijaitsee Keski-Aasiassa. Sen naapurivaltioita ovat etelässä Afganistan, idässä Kiina, pohjoisessa Kirgisia ja lännessä Uzbekistan.Syytetty mies istuu käräjäoikeuden istuntosalissa tummissa vaatteissa ja pipo päässä. Hän peitti kasvonsa kuvauksen ajaksi. Syytetyltä on peitetty näköyhteys uhrin omaisiin sermin avulla.Käräjäoikeus päätti käsitellä asian yleisön läsnä olematta. Asiakirjat julistettiin salaiseksi 60 vuoden ajaksi asianomistajan suojelemiseksi.Seksuaalirikosten ensimmäisen jutun käsittely aloitettiin Oulun käräjäoikeudessa 26. helmikuuta. Tuirassa 17.11.2018 tapahtuneista teoista on syytettynä on 22-vuotias Syyriasta Suomeen tullut mies.Häntä epäillään törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Uhri oli 14-vuotias suomalaistyttö. Mies on kiistänyt teot esitutkinnassa. Tuiran tapauksen käsittely jatkuu vielä 12. ja 13. maaliskuuta.