Serkusten pitkä riita päättyi metsätielle – traktorin kauha ruhjoi vihreällä Jopolla ajaneen eläkeläisen

Onnettomuus sattui 22. syyskuuta Pudasjärven Livon kylässä. Traktorilla liikkeelle lähtenyt viljelijä ajoi neljä metriä leveää sorapäällysteistä Karjosuontietä, kun vastaan tuli tuttu sukulaismies vihreällä Jopolla.Traktorin vauhti oli alle 30 kilometriä tunnissa. Kuskin mukaan hän erotti jo 500 metrin päästä pyörän mallista ja miehen ajoasennosta, että vastaantulija oli hänen 65-vuotias serkkunsa. Viljelijän mukaan Jopo kääntyi yllättäen hänen alleen ja hänen oli väistettävä voimakkaasti vasemmalle. Hän ei ehtinyt jarruttaa tilanteessa.Murhasta syytteen saaneen viljelijän mukaan Jopo ja mies jäivät roikkumaan traktorin edessä olleeseen kauhaan. Mies raahautui kauhan mukana tietä pitkin ja päätyi ojan toiselle puolen. Hän kuoli kauhasta saamiinsa vammoihin.Murhasyytteen nostaneen syyttäjän mielestä viljelijä käänsi traktorin tahallaan pyöräilijän päälle ja painoi traktorin kauhalla uhria niin, että tämä sai vakavia vammoja ja kuoli.Oulun käräjäoikeus kääntyi tuomiossaan viljelijän kannalle. Oikeus tuomitsi 60-vuotiaan livolaisen törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 1 vuoden ja 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Viljelijä vapautettiin tutkintavankeudesta 20. helmikuuta.Traktorikuski hälytti itse onnettomuuspaikalle apua. Paikalle tullut poliisipartio näki traktorin ojassa ja uhrin ojan takana maastossa menehtyneenä. Ojasta löytyivät myös Jopo, lippalakki ja uhrin toinen kenkä. Poliisit ottivat kuvia tapahtumapaikasta, mutta kaatosade teki työn vaikeaksi.– Samaan aikaan alkoi sataa rankasti vettä, ja sade huuhtoi kaikki jäljet pois tieltä, myös ne traktorin kääntymisjäljet. Olin jo aiemmin käynyt, siis ennen sadetta, katomassa tapahtumapaikan jäljet, eikä siellä ollut havaittavissa pyöräilijän tai pyörän laahausjälkiä, onnettomuuspaikalla valokuvia ottanut poliisi kertoo.Poliisin mukaan traktoria ajaneen viljelijän käytös turmapaikalla herätti huomiota.– Hänen käytöksensä tapahtumapaikalla oli jossain määrin jopa hyväntuulinen. En huomannut hänestä minkäänlaista merkkiä järkyttymisestä, poliisi kertoo.Pudasjärven traktorisurman esitutkintapöytäkirjoista paljastuu monimutkainen kahden miehen välinen sukulaisriita. Molemmat syyttelivät toisiaan uhkailemisesta ja tekivät ilmoituksia poliisille.Ehdollisen tuomion saanut mies syytti Jopolla liikkunutta serkkuaan viinan myynnistä kyläläisille. Yksi kuulusteltu kyläläinen puolestaan sanoo, että molemmat miehet välittivät viinaa.– Minun käsitykseni mukaan miesten välillä oli kiistaa viinanmyynnistä, jota molemmat miehet harrastivat pienimuotoisesti. Ilmeisesti samalle kylälle ei oikein kahta kauppiasta sopinut, kertoo lapsuudesta asti molemmat miehet tuntenut pudasjärvinen.Yhteentörmäyksessä kuollut eläkeläinen oli päivää ennen onnettomuutta yhteydessä poliisiin. Hän oli poliisin mukaan pelännyt turvallisuutensa puolesta ja vaatinut, että viljelijältä käydään hakemassa aseet pois.Edesmennyt mies kertoi poliisille, että viljelijä peruutti maaliskuussa 2017 tahallaan lumilingolla hänen autonsa kylkeen. Samassa yhteydessä eläkeläismies väitti viljelijän ampuneen häntä vuotta aiemmin, kun hän pyöräili kylätiellä viljelijän talon ohitse.Eläkeläinen myös esitti kuulusteluissa vaihtoehtoisen teorian serkusten riitojen taustoista.– Mielestäni uhkailu johtuu siitä, kun hän on ostanut metsäpalstan noin kilometrin päätä talostani. Hän on kuljettanut vuosia sinne jätevesiä, jonka johdosta minun ja naapurin kaivoista on mennyt vesi huonoksi kesäaikana. Olen tästä ilmoittanut kuntaan, ja luulen että hän on tästä pahoittanut mielensä josta tämä kaikki uhkailu on lähtenyt, onnettomuudessa päivää myöhemmin kuollut mies totesi kuulusteluissa.Eläkeläinen myös väitti, että viljelijä ajaa autollaan liian läheltä, kun hän pyöräilee Livon kylällä. Viljelijä puolestaan väitti, että eläkeläinen ajoi pyörällään mutkitellen tiellä ja yritti jopa ajaa hänen autonsa tai traktorinsa alle.