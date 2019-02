Oulun seutu

Oulun seksuaalirikosjutun käsittely alkoi – syytetty peitti kasvonsa paperilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun käräjäoikeus aloitti tiistaiaamuna ensimmäisen viime vuoden lopulla paljastuneen alaikäiseen kohdistuneen seksuaalirikosjutun käsittelyn. Epäillyt teot tapahtuivat Tuiran kaupunginosassa 17. marraskuuta 2018. Uhrina oli 14-vuotias tyttö.Syytettynä on 22-vuotias Syyriasta Suomeen tullut mies, jota epäillään törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Käräjäoikeus istuu väistötiloissa Viestikadulla. Jutun käsittelyyn on varattu kolme istuntopäivää. Istunnon turvatoimet olivat tavanomaista tiukemmat. Kaikki tulijat ja heidän henkilöllisyytensä tarkastettiin.Syytetty istui salissa valkoiseen t-paitaan pukeutuneena. Hän peitti kasvonsa kuvaamisen ajaksi. Medialle annettiin pari minuuttia aikaa kuvata salissa.Alaikäinen uhri ei ole paikalla istunnossa. Häntä kuullaan videon välityksellä. Uhrin omaiset seuraavat istuntoa sermien takana.Oulun käräjäoikeus on päättänyt jutun julkisuudesta jo aikaisemmin. Kaikki asiakirjat on julistettu salaisiksi ja käsittely pidetään suljetuin ovin.