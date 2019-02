Oulun seutu

Lisää syytteitä nostettu Oulun seksuaalirikosvyyhdissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteitä Oulussa 7.7.–7.10.2018 tehdyistä seksuaalirikoksista. Syytteeseen on asetettu 43-vuotias ulkomaalaistaustainen mies, joka on tällä hetkellä vangittuna todennäköisin syin teoista epäiltynä.Syytteet koskevat törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää raiskausta. Vastaaja on esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.Haastehakemus on toimitettu Oulun käräjäoikeuteen, joka päättää käsittelyn aikataulusta.Tiistaina käräjäoikeudessa aloitetaan Tuirassa 17.11.2018 tapahtuneen seksuaalirikoksen käsittely. Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen 22-vuotiasta ulkomaalaistaustaista miestä vastaan seksuaalirikoksesta, jossa asianomistajana on 14-vuotias tyttö.Miestä syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Vastaaja on vangittuna. Hän on kiistänyt epäillyt rikokset.