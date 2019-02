Oulun seutu

Tunnistatko omasi? Poliisi julkaisi kuvia takavarikoidusta tavarasta, jota epäillään anastetuksi









Omaisuusrikosten sarjaa tutkiva Oulun poliisilaitos on julkaissut Facebook-sivuillaan kuvia, joissa näkyy takavarikoitua omaisuutta Ylivieskan poliisiasemalla.– Epäilemme tavaran olevan anastettua. Omaisuus sopisi ainakin osittain jostain mökistä anastetuksi, poliisi kertoo.Tavaroiden joukossa on muun muassa kaksi aurinkopaneelia, invertteri, kaksi akkua, Jonsered-moottorisaha, lyhtyjä ja erilaisia työkaluja.Poliisi epäilee, että omaisuus on lähtöisin väliltä Oulu–Haapavesi ja tapahtuma-aika on 15.–17. helmikuuta.Mikäli tunnistat omaisuuttasi kuvista tai toteat varkauden tapahtuneen, poliisi pyytää ilmoittamaan asiasta Ylivieskan poliisipäivystykseen numeroon 0295 416 409. Ilta- ja viikonloppuaikaan voi soittaa hätäkeskukseen numeroon 112.