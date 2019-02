Oulun seutu

Oulun seksuaali­rikos­vyyhdin syytteet lisääntyvät – mukana nyt myös seksuaalis­sävytteisten kuvien hallussapi

Oulussa julki tulleiden alaikäisiin liittyvien seksuaalirikosten syytteet lisääntyvät tutkinnan edetessä. Uusin julki tullut syyte koskee sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidon.Aiemmin rikoslistassa ovat olleet raiskaus, seksuaalinen hyväksikäyttö, pahoinpitely sekä niiden törkeät muodot. Yhtä vangittua epäillään lisäksi seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta. Torstaina vangitsemisistunnossa rikoslistaan lisättiin yhden epäillyn osalta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito.Oulun käräjäoikeus jatkoi 19-vuotiaan ulkomaalaistaustaisen miehen vangitsemista torstaina. Häntä syytetään nyt törkeästä raiskauksesta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta 1.7.-31.7.2018. Lisäksi häntä epäillään todennäköisin syin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka on tapahtunut 1.6.2018 Oulussa.Oulun käräjäoikeus pyörittää nyt vangittujen uudelleen­vangitsemis­istuntorallia, joka jatkunee juttujen käräjäkäsittelyyn asti.Oulun yhä laajenevaan seksuaalirikos­rikosvyyhtiin kuuluu nyt jo kymmenen erillistä juttua. Niistä yhdessä epäillään kahdeksan miehen käyttäneen yhtä oululaistyttöä hyväksi usean kuukauden ajan vuonna 2018.Yhdestä tapauksesta on nostettu syyte. Muiden tutkinta on vielä kesken. Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen 22-vuotiasta ulkomaalaistaustaista miestä vastaan Oulun Tuirassa viime vuoden marraskuussa tapahtuneeksi epäillystä seksuaalirikoksesta. Miestä syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Uhrina on ollut 14-vuotias tyttö. Mies on vangittuna ja hän on kiistänyt epäillyt rikokset.