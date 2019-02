Oulun seutu

Epäily: ulkomaalais­taustainen mies raiskasi kaksi tyttöä Oulussa – vangittiin tänään

Oulun käräjäoikeus on vanginnut 33-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä kahdesta törkeästä raiskauksesta ja kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Teot ovat tapahtuneet Oulussa 8.-9.2.2019 ja 9.-10.1.2019.Vangittu mies oli istunnossa läsnä videon välityksellä Haukiputaan poliisivankilasta. Hän peitti kasvonsa käsillään kuvauksen ajaksi. Miestä avusti istunnossa tulkki.Tuorein törkeä seksuaalirikos tapahtui viime viikonloppuna oululaisessa asunnossa. Poliisi epäilee, että uhreina oli kaksi alaikäistä tyttöä. Heistä toinen on alle 18-vuotias ja toinen 14-vuotias. Uhrit tunsivat toisensa.Tekijöitä oli poliisin mukaan useampi kuin yksi, mutta teoista on otettu kiinni vain yksi henkilö. Epäilty on ulkomaalaistaustainen henkilö, jolla on oleskelulupa Suomeen ja joka on ollut Suomessa jo useita vuosia.