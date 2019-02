Kaverusten riita Oulun yössä kärjistyi veriseen lopputulokseen – Myllyojan puukottaja sai syytteen tapon yrityksestä

Oulun seutu

Kaverusten riita Oulun yössä kärjistyi veriseen lopputulokseen – Myllyojan puukottaja sai syytteen tapon yrity

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyttäjän mukaan mies yritti tappaa ystävänsä lyömällä tätä kerran teräaseella kaulaan. Uhrille tuli kaulaan kaksi senttimetriä leveä ja 6,5 senttimetriä syvä haava, joka ulottui alaleukaluun alta kaularangan eteen.– Tekijän on täytynyt käsittää, että teosta varsin todennäköisesti saattaa seurata kuolema ottaen huomioon teräaseen syvä isku, jossa on käytetty merkittävää voimaa ja että lyönti on kohdistunut erittäin vaaralliselle kehon alueelle aiheuttaen potentiaalisesti vaarallisen vamman, syyttäjä mainitsee.Puukotuksen uhri saatiin nopeasti hoitoon, joten teko jäi yritysasteelle. Kaverukset olivat liikkeellä Oulun yöelämässä ennen tekoa. Puukotusta edelsi riita.Syyttäjä vaatii oululaisnuorten tuntemalle somejulkkikselle tapon yrityksestä vähintään 4 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Mikäli hänet tuomitaan toissijaisen syytteen mukaisesti törkeästä pahoinpitelystä, rangaistusvaatimus on yli kahden vuoden ehdoton vankeus.Samassa yhteydessä sai syytteen myös puukotuksen uhri, jonka kanssa epäilty riiteli ennen henkirikosta. Uhria syytetään puukottajan pahoinpitelystä, koska hän oli lyönyt kaveriaan nyrkillä kasvoihin.